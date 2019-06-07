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    حول العالم في 24 ساعة: السودان يؤكد تعرض السجن المتواجد به البشير لمحاولة اقتحام

    01:00 ص الجمعة 07 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: السودان يؤكد تعرض السجن المتواجد به البشير لمحاولة اقتحام

    الرئيس السوداني السابق عمر البشير

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، تأكيد الشرطة السودانية، تعرض سجون بينها سجن كوبر، الذي يتواجد به الرئيس المعزول عمر البشير، لمحاولة اقتحام على يد مجهولين.

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