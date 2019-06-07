حول العالم في 24 ساعة: السودان يؤكد تعرض السجن المتواجد به البشير لمحاولة اقتحام

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، تأكيد الشرطة السودانية، تعرض سجون بينها سجن كوبر، الذي يتواجد به الرئيس المعزول عمر البشير، لمحاولة اقتحام على يد مجهولين.