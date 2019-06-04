بي.بي.سي: ترامب يطلب مقابلة مايكل جوف المرشح لخلافة ماي

لندن - (د ب أ):

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، الذي يسعى إلى خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى اليوم الثلاثاء.

وقبل زيارته الرسمية لبريطانيا التي تستمر ثلاثة أيام و بدأت أمس الاثنين، أشاد ترامب بالمرشح الأوفر حظا لخلافة ماي ، وهو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

وسوف تتنحى ماي عن منصب زعيم حزب المحافظين يوم الجمعة المقبل، بعد أن فشلت في إقناع المشرعين البريطانيين بدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه مع بروكسل.

ومن المتوقع أن ينافس ما يصل إلى 12 مشرعا محافظا في انتخابات زعامة الحزب التي تجري على مرحلتين.

وسوف يصوت نواب الحزب البالغ عددهم 313 نائبا لقصر المنافسة على مرشحين اثنين فقط قبل أن يترك التصويت لأعضاء الحزب البالغ عددهم 125 ألف عضو لاختيار الفائز من بينهما، والذي من المتوقع أن يخلف ماي أيضا في منصب رئيس الوزراء.