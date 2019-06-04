واشنطن تطالب بكين بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان

واشنطن (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم بكين، إلى الافراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بمناسبة الاحتفال الذي يقام خلال هذا الأسبوع بمرور 30 عامًا على مظاهرات الطلاب بالميدان السماوي "تيامين" في الصين.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن بومبيو طالب في بيان أصدره بهذا الصدد، السلطات الصينية بضرورة الإعلان بشكل كامل عن أسماء الذين قتلوا أو فقدوا خلال مظاهرات الطلبة بالميدان السماوي عام 1989، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة من شأنها ان تمثل بداية لاظهار رغبة بكين في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ومضى بومبيو يقول "ندعو حكومة الصين إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم في التعبير والكف عن عمليات الاحتجاز التعسفي".