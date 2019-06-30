طرد رسام كاريكاتير شهير من عمله بسبب انتقاد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال رسام الكاريكاتير الشهير مايكل دي أدر، إنه تم طرده من عمله، بعدما رسم صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجاهل المهاجرين الموتى على حدود بلاده، ليمارس رياضة الجولف.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أكد دي أدر، وهو رسام كاريكاتير سياسي يعمل بالقطعة في كندا، أنه تم طرده من جميع الصحف التي كان يتعاون معها، شرقي نيو برونزويك، بعدما تم تداول الصورة التي رسمها لترامب بشكل موسع على موقعي "فيس بوك"، و"تويتر".

ويظهر الكاريكاتير ترامب يقف بجانب عربة جولف محدقًا في بعض المهاجرين المستقلين قتلى أمامه، ويسألهم: "هل تمانعون في اللعب؟".

اعتمد دي آدر بشكل مباشر على الصورة المروعة للأب وابنته السلفادوريين اللذين عثر عليهما ميتين في مياه ريو جراندي الأسبوع الماضي.

في الصورة التي التقطتها الصحفية جوليا لو دوك، كانت الفتاة البالغة من العمر عامين تحتضن والدها، حتى غرقا معًا.

ولفتت الصورة لجثتي الرجل وطفلته الغريقين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أنظار العالم للمخاطر الناجمة عن موجة طالبي اللجوء الذين يسافرون شمالا.

وانتشر الفيديو الذي التُقط يوم لأوسكار ألبرتو مارتينيث راميريث وطفلته باليريا البالغ عمرها 24 شهرا بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وأثار جدلا متجددا بشأن محنة اللاجئين والمهاجرين ومعظمهم من أمريكا الوسطى.

ويبدو في الشريط أن الأب فرد قميصه فوق طفلته ليشكل حمالة صغيرة لها ورأسيهما غرستا معا وسط الخيزران على ضفة نهر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على المكسيك حتى وافقت على المساعدة في خفض أعداد المهاجرين بعد تزايدها على نحو فاق قدرة المنشآت الحدودية الأمريكية على التعامل معهم.

ونُقل عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إن أطفالا يُحتجزون لأسابيع في ظروف غير صحية وبدون تغذية مناسبة.

