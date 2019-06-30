اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ذي قار العراقية

القاهرة- (مصراوي):

اندلعت اشتباكات في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الأحد، بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين على تردي الخدمات في المحافظة، وفق ما أورد مراسل سكاي نيوز عربية.

أوضحت الشبكة الإخبارية أن الاشتباكات بين الطرفين وقعت، بعدما حاصر المحتجون المجلس البلدي لقضاء الإصلاح في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل محتجين غاضبين خارج مقر المجلس، الذي كان فيه أعضاؤه، وكان بعضهم يلوح بالأعلام العراقية، فيما أشعل آخرون الإطارات المطاطية.

وطالب المحتجون المجلس البلدي بتنفيذ الوعود التي أطلقوها بشأن إصلاح الخدمات المتردية.