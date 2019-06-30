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    الجيش الليبي: لن نسمح بوجود أي مليشيات أو إرهابيين داخل البلاد

    02:20 ص الأحد 30 يونيو 2019
    الجيش الليبي: لن نسمح بوجود أي مليشيات أو إرهابيين داخل البلاد

    اللواء أحمد المسماري

    بنغازي -أ ش أ:

    تعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بعدم السماح بوجود أي مليشيات أو عناصر إرهابية داخل الاراضي الليبية، وقال إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.

    وقال المسماري - في مؤتمر صحفي عقده الليلة - إن الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الليبي مستمرة، موضحا أن القوات الجوية نفذت غارات دقيقة على الجماعات الإرهابية في غريان ومحيط طرابل.

    وكشف أن القوات كبدت المليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوب شرقي العاصمة طرابلس، موضحا أن المليشيات الإرهابية دمرت منازل المدنيين في غريان، وارتكبت جرائم حرب ضد أهالي المدينة وضد أفراد القوات المسلحة الليبية، حيث قامت بتصفية مصابي الجيش في مستشفيات غريان.

    كما كشف عن وثائق وأدلة تؤكد الوجود والدعم التركي والقطري للمليشيات الإرهابية في طرابلس، مؤكدا أن الجيش الليبي لن يتهاون مع هذا التدخل التركي والقطري.

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