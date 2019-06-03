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    قطر تتوافق مع السعودية والإمارات: الثلاثاء أول أيام العيد

    07:46 م الإثنين 03 يونيو 2019
    قطر تتوافق مع السعودية والإمارات: الثلاثاء أول أيام العيد

    قطر

    القاهرة – مصراوي:

    قالت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر إن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

    وكانت دول فلسطين والأردن أعلنا أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

    فيما أعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

    وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.

    قطر عيد الفطر هلال شهر شوال

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