جنوب فرنسا تكافح حرائق الغابات خلال موجة حر قياسية تضرب البلاد

ستراسبورج- (د ب أ):

أتت حرائق الغابات على العديد من المنازل ومئات الهكتارات من الأراضي في جنوب فرنسا فيما تعاني البلاد من درجات حرارة مرتفعة قياسية.

والنيران متأججة في إدارة جارد التي شهدت القليل من الأمطار وحيث وصلت درجة الحرارة لـ45 درجة مئوية.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم السبت أن الحرائق أتلفت أو دمرت بالكامل عشرة مبان في جارد.

وذكرت محطة "فرانس بلو" الإذاعية أن أكثر من 550 هكتارا من الأرض احترقت وأن 15 من رجال الإطفاء وستة من رجال الشرطة أصيبوا بضربة شمس خلال عمليات احتواء الحرائق.

وسجلت قرية جالارج لو مونتيو أعلى درجة حرارة على الإطلاق تشهدها فرنسا حيث بلغت 9ر45 درجة مئوية أمس الجمعة. ويكافح نحو 700 من رجال الإطفاء حريقا هائلا على بعد نحو 30 مترا من القرية اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة المرتفعة في المنطقة إلى 35درجة مطلع الأسبوع.

وفي بلدية كيساك، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن رجلا احتجز بعدما تم الاشتباه في قيامه باشعال العديد من الحرائق الصغيرة.

وهذا الرجل معروف بالفعل لدى السلطات بارتكاب أفعال مماثلة. ونقل الرجل إلى مستشفى نفسي وفتح الادعاء تحقيقا، بحسب محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية.