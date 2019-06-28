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    المسماري: أمرنا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.. وسنسقط مشروع الإخوان الإرهابي

    11:01 م الجمعة 28 يونيو 2019
    المسماري: أمرنا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.. وسنسقط مشروع الإخوان الإرهابي

    الناطق العسكري باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسم

    القاهرة - مصراوي:

    قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أصدر أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، بعد الغزو التركي الذي تتعرض له الأراضي الليبية.

    وتابع اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، مؤكدًا على أن تركيا تتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس من البحر والبر والجو.

    وأكد المسماري، أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافًا معادية للجيش الليبي، وأنه سيتم استهداف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، وأنه صدرت أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا، مشددًا على ضرورة إسقاط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

    وأشار المسماري، إلى أنه يوجد تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات المتواجدة في طرابلس، وأن الجيش الوطني الليبي يتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة، مشددًا على أن الجيش سيقتحم مدينة غريان وسيواصل تدمير قدرات الميليشيات فيها.

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