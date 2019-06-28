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    فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

    04:26 م الجمعة 28 يونيو 2019
    فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

    فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة

    باريس- (د ب أ):

    سجلت فرنسا اليوم الجمعة أعلى درجات حرارة في تاريخها، حيث ضربت موجة ساخنة جنوب البلاد.

    وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" إن بلدة كاربنترا، جنوبي البلاد والقريبة من أفينيون، سجلت درجة حرارة بلغت 44.3 درجة مئوية اليوم.

    وكانت أعلى درجة حرارة سابقة بلغت 44.1 درجة مئوية وجرى تسجيلها أيضا في جنوب فرنسا، خلال موجة حر في أغسطس 2003 تسببت في وفاة نحو 15 ألف شخص.

    وحذرت "ميتيو فرانس" من أن درجة الحرارة القياسية الجديدة مؤقتة، ولايزال يمكن أن تشهد ارتفاعا في إطار موجة الحر الحالية. وهناك أربع إدارات في جنوب فرنسا على وضع "الإنذار الأحمر" حيث تم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية وأغلقت حوالي أربعة آلاف مدرسة أبوابها.

    طقس باريس ارتفاع الحرارة فرنسا موجة الحر

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