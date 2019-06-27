حلف الناتو يتبنى "سياسة فضائية" لمواجهة التهديدات

بروكسل - (د ب أ):

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن التكتل العسكري تبنى أول "سياسة فضائية" له على الإطلاق، لتطوير إطار لمواجهة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الفضائية الحيوية، مثل الاتصالات والأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة.

وكتب ستولتنبرج على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أثناء اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل: " اتخذ الناتو اليوم خطوة أخرى مهمة فيما يتعلق المواءمة، من خلال الموافقة على أول سياسة فضائية لنا".

وتهدف السياسة إلى تنسيق الجهود بين أعضاء الحلف لمواجهة التحديات الناشئة في الفضاء. ولا يهدف التحالف إلى تطوير القدرات الفضائية الخاصة بالحلف.

وقال ستولتنبرج أمس الأربعاء، في اليوم الأول للمحادثات الوزارية التي تستمر يومين: "لا نعتزم اضفاء الطابع العسكري على الفضاء".

ويعتمد حلف الناتو بصورة متزايدة على تكنولوجيا الفضاء، مع استخدامات تتراوح من الاتصالات العسكرية والملاحة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية. ومن الممكن أيضا استخدام الهجمات على الأقمار الصناعية في وقت الحرب بهدف شل الأنشطة اليومية، مثل المدفوعات غير النقدية أو إدارة حركة المرور.