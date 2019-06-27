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    إذاعة إسرائيل: روسيا تسببت في تعطل "نظام تحديد المواقع" قرب مطار بن جوريون

    11:06 ص الخميس 27 يونيو 2019
    إذاعة إسرائيل: روسيا تسببت في تعطل "نظام تحديد المواقع" قرب مطار بن جوريون

    علم إسرائيل

    تل أبيب - (د ب أ):

    نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول بارز بقطاع الطيران في إسرائيل أن روسيا هي المسؤولة عن التعطل الذي وقع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المنطقة المحيطة بمطار بن جوريون الدولي.

    وشكا الطيارون خلال الفترة الماضية من تعطل أدوات الملاحة قرب المطار.

    ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن تعطل نظام تحديد المواقع لم يؤثر على سلامة الرحلات الجوية.

    وأكدت السفارة الروسية في إسرائيل، لجيش الدفاع، أن هذا التقرير "أخبار كاذبة".

    مطار بن جوريون روسيا إسرائيل الجيش الإسرائيلي

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