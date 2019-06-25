رئيس إريتريا يؤكد دعم بلاده للسودان

الخرطوم - (أ ش أ):

تسلم رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس إريتريا أسياس أفورقي تؤكد دعم ومؤازرة بلاده للسودان في المرحلة الانتقالية.

وقال مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية إيماني جبراب - في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس المجلس العسكري اليوم الثلاثاء - إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضياه.

وأضاف "التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح بابا واسعا لتطوير علاقات البلدين لاعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة".