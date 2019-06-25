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    رئيس إريتريا يؤكد دعم بلاده للسودان

    07:04 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    رئيس إريتريا يؤكد دعم بلاده للسودان

    رئيس اريتريا اسياس افورقي

    الخرطوم - (أ ش أ):

    تسلم رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس إريتريا أسياس أفورقي تؤكد دعم ومؤازرة بلاده للسودان في المرحلة الانتقالية.

    وقال مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية إيماني جبراب - في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس المجلس العسكري اليوم الثلاثاء - إن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول لقضياه.

    وأضاف "التغيير في السودان في الوقت الحاضر يفتح بابا واسعا لتطوير علاقات البلدين لاعتبار الدور التاريخي للسودان في المنطقة".

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    المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان رئيس إريتريا السودان الخرطوم

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