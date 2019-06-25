واشنطن تؤكد أن مدير وكالة الاستخبارات الفنزويلية موجود في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

أكد مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص إلى فنزويلا إليوت ابرامز اليوم الثلاثاء أن الجنرال مانويل ريكاردو كريستوفر فيجيرا، مدير وكالة الاستخبارات الفنزويلية موجود في الولايات المتحدة.

وقال ابرامز للصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تحضره إلى داخل البلاد، لكنه قال إنه يشعر بالسرور لوصول فيجيرا وأنه يود أن يتحدث إليه.

وأعرب ابرامز عن تفاؤله بوصول فيجيرا لأنه يؤمن أن لديه الكثير ليقوله عن الوضع في فنزويلا وهذا يمكن أن يؤثر على قادة عسكريين آخرين ليفكروا في شكل المستقبل إذا غادروا.

ولا يخضع فيجيرا لأي قيود، بما في ذلك العقوبات، ويمكن أن يذهب إلى أي مكان يريد.

وأضاف ابرامز "سيقول أشياء عن النظام يمكن أن تكون جديدة بالنسبة لأعضاء آخرين في الجيش".

ووصل فيجيرا إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأوضحت الصحيفة أن فيجيرا كان داعما متشددا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسلفه هوجو تشافيز.

وقضى فيجيرا 10 أعوام رئيسا لجهاز الأمن وفي أكتوبر تم تعيينه رئيسا لشرطة الاستخبارات في نظام مادورو.