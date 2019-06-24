الصين "لن تسمح" بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

متظاهر جالس في وسط شارع هاركورت في هونغ كونغ

طوكيو - (أ ف ب):

قالت الصين الاثنين إنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على إثارة موضوع التظاهرات التي شهدتها المدينة خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وهزت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي تظاهرات حاشدة هذا الشهر للمطالبة بسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

وتعليقا على أسوأ اضطراب تعيشه هونغ كونغ منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفهم أسباب التظاهرات ويأمل أن يتمكن المحتجون من "حل المسألة مع الصين".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت لاحق إن ترامب سيناقش مسألة هونغ كونغ مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في أوساكا الجمعة والسبت.

لكن مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ جون قال إن قمة مجموعة العشرين هي منتدى مخصص حصرا لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.

واتفق شي وترامب على عقد محادثات ثنائية حول الحرب التجارية بين بلديهما خلال القمة.

وقال زانغ في مؤتمر صحافي حول مشاركة شي في القمة "يمكنني القول لكم بكل تأكيد إن قمة العشرين لن تكون مكاناً لمناقشة مسألة هونغ كونغ ولن نسمح بأن تتم مناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة العشرين".

وأضاف "شؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل"، مذكراً أن المدينة هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين.