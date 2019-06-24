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الرئيس المكسيكي يبيع منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء

09:05 ص الإثنين 24 يونيو 2019
الرئيس المكسيكي يبيع منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

(أ ش أ):

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه يعتزم بيع مقر رئاسي في جزيرة كوزوميل بولاية كوينتانا رو لمساعدة فقراء الولاية.

وأضاف الرئيس المكسيكي: "سأدرس كل شيئ مرتبط بالمقر الرئاسي الذي يشكل منتجعًا لراحتي في كوزوميل، لأنه سيتم بيعه وستذهب الأموال إلى احتياجات كوينتانا رو الفقيرة".

يشار إلى أنه عقد مزاد علني في المكسيك أمس الأحد، لبيع منازل كانت في السابق تابعة لتجار المخدرات.

ووفقًا لإدارة الممتلكات والعقارات التابعة لوزارة المالية المكسيكية، فقد تم بيع تسعة من مساكن بارونات المخدرات الـ27، وحصلت الحكومة على 56.6 مليون بيزو أو ما يعادل 3 ملايين دولار.​

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المكسيك مقر رئاسي ولاية كوينتانا رو أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

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