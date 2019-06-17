من هو الشيخ القطري الذي نعاه ديوان حاكم دبي؟

القاهرة - مصراوي:

نعى ديوان حاكم دبي، مساء اليوم الاثنين الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، سابقًا، ونجل شقيقة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

والشيخ القطري منصور آل ثاني هو نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم.

ووالد الشيخ منصور هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر، الذي تعرض لانقلاب من طرف ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والد الشيخ حمد وجد الشيخ تميم أمير قطر حاليًا.

وبحسب بيان النعي، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ فإن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ منصور، ستقام في مسجد زعبيل في دبي غدًا الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير – بر دبي.