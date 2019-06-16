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التحالف العربي يدمّر مخزن طائرات مسيّرة للحوثيين في صنعاء

05:47 م الأحد 16 يونيو 2019
التحالف العربي يدمّر مخزن طائرات مسيّرة للحوثيين في صنعاء

التحالف العربي في اليمن

عدن (أ ش أ)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد التحالف - في بيان أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الاستهداف أدى إلى تدمير مقر تخزين طائرات مسيّرة، مناشدا المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة صنعاء، أو المواقع التابعة لمليشيا الحوثي.

وكان التحالف العربي، أعلن، أمس السبت، عن استهدف أهدافاً عسكرية نوعية لمليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، شملت منظومات دفاع جوي تابعة لها.

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التحالف العربي الحوثيين صنعاء اليمن مليشيا الحوثي

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