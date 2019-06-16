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    السفير البريطاني في طهران ينفي استدعاء الخارجية الإيرانية له

    12:51 م الأحد 16 يونيو 2019
    السفير البريطاني في طهران ينفي استدعاء الخارجية الإيرانية له

    سفير بريطانيا في طهران

    لندن - (د ب أ):

    أكد سفير بريطانيا في طهران اليوم الأحد أنه طلب عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، نافيا بذلك ما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية من أنه تم استدعاؤه.

    وردا على التقارير الإيرانية، كتب السفير روب ماكاير على موقع تويتر :"أنا من طلب عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية يوم أمس وتمت الموافقة على الطلب. لا استدعاءات".

    وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت ماكاير أمس لتقديم "بعض الإيضاحات"، بعدما كرر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اتهام تركيا لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط.

    ونقلت إرنا عن محمود بريماني مدير عام شؤون أوروبا بالخارجية الإيرانية القول لماكاير إن تصريح هانت "المناهض لإيران" بشأن الهجمات على ناقلتي النفط "غير مقبول".

    وقال بريماني إن هانت كرر "على عجل وبصورة عمياء" المزاعم الأمريكية ضد إيران دون أي دليل.

    تويتر الخارجية الإيرانية السفير البريطاني روب ماكاير تركيا

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