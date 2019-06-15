ارتفاع حصيلة ضحايا انفجاري الصومال إلى 36 شخصًا.. و"الشباب" تعلن مسئوليتها

مقديشو (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الصومالية أن حصيلة ضحايا الانفجارين الذين ضربا العاصمة مقديشو في وقت سابق اليوم السبت، ارتفعت إلى 11 قتيلا و25 مصابا.

وقال رئيس الشرطة في البلاد، جنرال بشير عبدي محمد للصحفيين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن انفجار سيارة مفخخة أولى وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية للقصر الرئاسي، بالقرب من مقر البرلمان، فيما وقع الانفجار الثاني بسيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية أخرى على الطريق المؤدي إلى مطار محصن بشدة.

وأعلنت حركة "الشباب" المتمردة - التي غالبًا ما تستهدف العاصمة /مقديشو/ - مسئوليتها، قائلة إن الانفجارين كانا يهدفان إلى ضرب الخط الأول من نقاط التفتيش الأمنية للمطار والقصر.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المطار يعد مقرا لعدد من المكاتب الدبلوماسية، كما يعد القصر هدفا في كثير من الأحيان للحركة المتمردة.