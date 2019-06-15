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    الرئيس الإيراني: لا يمكننا الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد

    11:18 ص السبت 15 يونيو 2019
    الرئيس الإيراني: لا يمكننا الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    طهران - أ ش أ

    أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، قائلا إنه يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم.

    ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقَد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه: أن تنفيذ إيران الكامل لتعهداتها قد حظي بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا، ورغم خروج أمريكا من الاتفاق واستئنافها إجراءات الحظر أحادية الجانب، وكذلك الدعم الضئيل للاتفاق من قبل سائر الأعضاء، فإننا ما زلنا نؤمن بأن تنفيذ التعهدات المقبولة من قبل جميع الأطراف المعنية يؤدي دورا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي".

    وأضاق الرئيس الإيراني: "الآن وقد ثبت للجميع حسن نوايانا، فيما تنتهك أمريكا القانون، فإننا إذ نعلن استعدادنا لأي نوع من التعاون، فقد قررنا ـ وفقا للمادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي ـ خفض تنفيذ تعهداتنا؛ لعودة التوازن للاتفاق المذكور، وفي حال عدم تلقينا الرد المناسب سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد".

    هذا المحتوى من

    Asha
    حسن روحاني الرئيس الإيراني طهران الاتفاق النووي

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