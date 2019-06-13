ترودو يتوجه للولايات المتحدة للقاء ترامب 20 يونيو

أوتاوا - (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الوزراء الكندية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة جستن ترودو سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 20 يونيو الجاري للقاء الرئيس دونالد ترامب لمناقشة عملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، بجانب عدد من القضايا الأخرى.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أنه خلال الزيارة ، سيناقش رئيس الوزراء الكندي والرئيس ترامب التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة ، والتي ستخلق المزيد من فرص العمل. كما سيتبادلان الآراء حول الجهود المبذولة لحل القضايا التجارية المعلقة. بالإضافة إلى ذلك، وقبل قمة مجموعة العشرين المقبلة في أوساكا باليابان، سيناقش الزعيمان التحديات العالمية الرئيسية ، بما في ذلك احتجاز الصين لمواطنين كنديين.

وتتناول المباحثات الشراكة الأمنية والدفاعية بين كندا والولايات المتحدة.

وقال ترودو في تعليقه على الزيارة المرتقبة "الكنديون والأمريكيون أفضل حالًا عندما نعمل سويًا لتنمية الطبقة الوسطى وخلق فرص جديدة على جانبي الحدود. إنني أتطلع للقاء الرئيس ترامب لمناقشة التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة ، وكيف يمكننا مواصلة تعزيز شراكتنا التجارية والاقتصادية الحيوية. "