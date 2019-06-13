فيديو يرصد استهداف ناقلتي النفط في بحر عُمان

القاهرة – مصراوي:

تسبب استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان في منطقة الخليج العربي، في توتر كبير وخصوصا بعد اتهام الولايات المتحدة لإيران بشكل مباشر بتنفيذ الهجوم وما سبقه من استهداف لأنابيب نفط ومطار وناقلات في المملكة العربية السعودية والإمارات.

ونشرت وسائل إعلام دولية مجموعة فيديوهات توثق الحادث الأخير، الخميس، والذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران مسئوليته.

وقال بومبيو إن إيران مسئولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عُمان.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الهجوم هو الأحدث في سلسلة تشنها طهران وأذرعها ضد واشنطن وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح بومبيو "التقييم أن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط يستند إلى معلومات من المخابرات"، شارحاً أن "نوع الأسلحة وأسلوب الهجوم على ناقلتي النفط ومعلومات المخابرات تؤكد تورط إيران".

ومن المقرر مناقشة التطورات في الخليج العربي بمجلس الأمن الدولي، بعد طلب أمريكي.

وقالت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة بعد ”أنباء الهجوم“.