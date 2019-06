"صدمة 11 سبتمبر".. حادثة طائرة نيويورك تُذكّر بالكارثة (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

تسبب اصطدام طائرة مروحية بأحد مباني مانهاتن بمدينة نيويورك في حالة ذعر كبيرة بسبب الذكريات التي عاشتها المنطقة مع هجمات 11 سبتمبر، حينما استخدمت طائرات في إسقاط برجي التجارة بالمدينة في عام 2001.

وفي تعليقه على الحادث قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، تفسيره الوحيد هو أن الهليكوبتر اضطرت للقيام بهبوط اضطراري وتحطمت على سطح المبنى.

كما أضاف أيضًا: "لو أنت من سكان نيويورك، سيكون لديك نوعًا من الاضطراب أو الصدمة النفسية، بسبب ما جرى في 11 سبتمبر. أتذكر ذاك الصباح جيدًا. وبالتالي، حينما تسمع صوت طائرة تصطدم بمبنى، أعتقد أن عقلك سيفكر بنفس طريقة عقل أهل نيويورك".

وصدمت أربع طائرات مدنية تجارية بأهداف محددة نجحت في ثلاث منها، تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وتسببت الهجمات في مقتل حوالي 3 آلاف شخص.

.@NYGovCuomo: “If you're a New Yorker, you have a level of PTSD, right, from 9/11. And I remember that morning all too well. So, as soon as you hear an aircraft hit a building, I think my mind goes where every New Yorker's mind goes." https://t.co/koKWDnOfy8 pic.twitter.com/EegigK0CzZ