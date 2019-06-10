ترامب يعلق على حادث تحطم هليكوبتر في نيويورك

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم اطلاعه على حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك.

ووجه ترامب، في تغريدة عبر تويتر، الشكر للمسعفين الأوائل الذين تواجدوا في المنطقة، وقال: "عمل رائع يقوم به المسعفون الأوائل المتواجدين حاليًا هناك.

وقال: "الإدارة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد في حال احتياجكم لأي شيء".

أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية نيويورك الأمريكية، سيطرتها على الحريق الناجم عن تحطم طائرة هليكوبتر بسطح أحد المباني في مدينة مانهاتن.

وكتبت إدارة الإطفاء عبر تويتر: "تم السيطرة على الحريق. توجد ضحية واحدة فقط حتى الآن".

قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن حادث تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، قد يشمل ضحايا.

وتابع كومو، في تعليق للصحفيين، أن الأشخاص المتواجدين داخل المبنى شعروا وكأنه يهتز.

وأشار كومو، إلى أن التفسير الوحيد هو أن الهليكوبتر اضطرت للقيام بهبوط اضطراري وتحطمت على سطح المبنى. لا يوجد تفسير آخر.

وشهدت منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، ارتطام مروحية بأحد المباني.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المروحية تحطمت لدى محاولاتها الهبوط على المبنى.

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- NYPD says fire is contained

- No indication of terrorism

- Helicopter forced to make "had landing on roof."@GioBenitez reports live from the scene of the crash in midtown Manhattan. pic.twitter.com/e7x2IvhTx2 — Good Morning America (@GMA) June 10, 2019

Scene continues in aftermath of helicopter crash - view down 51st St in Midtown, Manhattan pic.twitter.com/h001GnPKDi — BOARD MAN GETS PAID (@FrancisOKC) June 10, 2019

#BreakingNews: New York Fire Department is responding to a report of a helicopter crash at a building in midtown Manhattan @APpic.twitter.com/ES0ajV601r — Alexander Heller (@AFXHeller) June 10, 2019