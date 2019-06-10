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    ترامب يعلق على حادث تحطم هليكوبتر في نيويورك

    09:01 م الإثنين 10 يونيو 2019
    ترامب يعلق على حادث تحطم هليكوبتر في نيويورك

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم اطلاعه على حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة نيويورك.

    ووجه ترامب، في تغريدة عبر تويتر، الشكر للمسعفين الأوائل الذين تواجدوا في المنطقة، وقال: "عمل رائع يقوم به المسعفون الأوائل المتواجدين حاليًا هناك.

    وقال: "الإدارة الأمريكية تقف على أهبة الاستعداد في حال احتياجكم لأي شيء".

    أعلنت إدارة الإطفاء في ولاية نيويورك الأمريكية، سيطرتها على الحريق الناجم عن تحطم طائرة هليكوبتر بسطح أحد المباني في مدينة مانهاتن.

    وكتبت إدارة الإطفاء عبر تويتر: "تم السيطرة على الحريق. توجد ضحية واحدة فقط حتى الآن".

    قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن حادث تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن، قد يشمل ضحايا.

    وتابع كومو، في تعليق للصحفيين، أن الأشخاص المتواجدين داخل المبنى شعروا وكأنه يهتز.

    وأشار كومو، إلى أن التفسير الوحيد هو أن الهليكوبتر اضطرت للقيام بهبوط اضطراري وتحطمت على سطح المبنى. لا يوجد تفسير آخر.

    وشهدت منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، ارتطام مروحية بأحد المباني.

    وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المروحية تحطمت لدى محاولاتها الهبوط على المبنى.

    ترامب نيويورك تحطم طائرة هليكوبتر تويتر

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