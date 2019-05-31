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    الجيش السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

    12:00 م الجمعة 31 مايو 2019
    الجيش السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

    الجيش السوري

    دمشق- (د ب أ):

    قصفت القوات الحكومية السوريةاليوم الجمعة، نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي الغربي .

    وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " قصفت القوات الحكومية السورية اليوم الجمعة نقطة المراقبة التركية في بلدة شير مغار بعدة قذائف مدفعية وحققت إصابات مباشرة وشوهد الدخان يتصاعد من داخل النقطة التركية ".

    وأضاف القائد العسكري " لم نتمكن من معرفة وقوع إصابات داخل النقطة التركية التي سبق وتعرضت لقصف من القوات الحكومية ".

    وتنتشر نقاط المراقبة التركية في ريف حماة وادلب بعد اتفاق سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي في شهر سبتمبر الماضي .

    الجيش السوري ريف حماة القوات الحكومية السورية دمشق

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