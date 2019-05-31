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    مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

    10:48 ص الجمعة 31 مايو 2019
    مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

    الاحتلال الإسرائيلي

    رام الله- (د ب أ):

    أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

    وذكرت المصادر أن فتى، 16 عاما، قُتل قرب بيت لحم برصاصة أطلقها عليه جنود الجيش اخترقت قلبه ورئتيه.

    وأضافت أن شابا 21 عاما أصيب في نفس المكان برصاصة حية في البطن وتم نقله إلى غرفة العمليات بحالة خطيرة.

    وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت جراء إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي على فلسطينيين على حاجز عسكري في بيت لحم لدى محاولتهم الوصول إلى القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة.

    ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على الحادثة، فيما ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن قوات الجيش استهدفت فلسطينيين لدى محاولتهم التسلل بشكل غير قانوني من الضفة الغربية إلى القدس.

    من جهة أخرى، أعلنت الإذاعة أن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة من القدس وتم قتله برصاص الشرطة .

    وأوضحت الإذاعة أن أحد المصابين في الخمسينات من عمره وأصيب بجروح بالغة الخطورة والآخر يبلغ، 18 عاما، وأصيب بجروح متوسطة.

    وتزامنت الحادثتان مع الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

    الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين قتل

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