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    استطلاع للرأي يظهر تأخر مرشح أردوغان في إعادة انتخابات اسطنبول

    11:42 م الخميس 30 مايو 2019
    استطلاع للرأي يظهر تأخر مرشح أردوغان في إعادة انتخابات اسطنبول

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أنقرة (أ ش أ)

    أظهر استطلاع للرأي أجري لحساب حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تقدم مرشح المعارضة في إعادة انتخابات إسطنبول أكرم إمام أوغلو بفارق 3 نقاط مئوية، عن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم قبل الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.

    وكان إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض قد فاز بالمنصب خلال مارس الماضي، إلا أن السلطات التركية وبضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان ألغت نتيجة الانتخابات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 يونيو المقبل.

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