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    رئيس المجلس العسكري بالسودان ينهي زيارة إلى إثيوبيا

    11:48 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    رئيس المجلس العسكري بالسودان ينهي زيارة إلى إثيوبيا

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    القاهرة – مصراوي:

    أنهى رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، زيارة إلى إثيوبيا التقى خلالها برئيس الوزراء أبي أحمد.

    وأبدى رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان في الظروف التي يعيشها، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد تظاهرات شعبية حاشدة دعمها الجيش.

    وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قدم شرحًا حول الأوضاع الراهنة في السودان لرئيس الوزراء الإثيوبي.

    وأضاف أن رئيس المجلس العسكري التقى بمقر السفارة السودانية بالعاصمة الإثيوبية بالسفير إسماعيل شرفي مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي.

    وأكد السفير شرفي اهتمام الاتحاد الإفريقي بتطورات الأوضاع بالسودان واستعداده للمساعدة في كل ما يطلبه من أجل التوصل لتوافق سوداني.

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