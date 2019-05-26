الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع أمريكا

طهران - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الاحد أنه ليست هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا.

ونفى موسوي في تصريح أوردته وكالة أنباء "فارس" الايرانية اليوم، بقوة ما نقل عن مسؤول كويتي عن بدء مفاوضات بين إيران وأمريكا، قائلا، "لا توجد اي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأمريكا".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في مائدة رمضانية أقامتها وزارة الخارجية الكويتية، أول أمس الجمعة: "يبدو أن المفاوضات بين الطرفين (إيران وأمريكا) قد بدأت "، مشيرا إلى جهود وتحركات واتصالات وزيارات من خلال وزير الشؤون الخارجية العماني إلى طهران والتواصل مع واشنطن وغيرها من التحركات للتهدئة ويبدو أنها في إطار التفاوض .

وقال :"لدينا ثقة أن يكون الهدوء هو سيد الموقف وألا يكون هناك صدام في المنطقة".