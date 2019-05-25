إيران تحذر من زيادة عدد القوات الأمريكية في الخليج

إسلام أباد- (د ب ا):

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت، من عواقب زيادة أعداد القوات الأمريكية في الخليج .

وقال ظريف - في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قبل مغادرتة باكستان عائدا إلى بلاده، إن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدا خطيرا لمنطقتنا".

وأضاف " مثل هذه التصرفات تشكل أيضا تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين".

وتابع ظريف أن الولايات المتحدة تسوق مزاعم لا أساس لها ضد إيران لتبرير سياستها العدوانية تجاه طهران .

وأدلى ظريف،الذي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة بانه "إرهابي"، بهذه التصريحات ردا على إعلان ترامب أمس عن ارسال 1500 جندي امريكي اضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وجاء إعلان ترامب وسط تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.