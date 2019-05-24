لبنان وفرنسا تبحثان التوتر بين إيران وأمريكا والاوضاع بالمنطقة

بيروت - (د ب أ):

بحثت فرنسا ولبنان اليوم الجمعة التوتر بين ايران والولايات المتحدة والعلاقات الثنائية، وإقرار الموازنة ومقررات مؤتمر باريس لدعم اقتصاد لبنان( سيدر).

جاء ذلك خلال لقاء أوريليان لوشوفالييه المستشار الدبلوماسي المعاون للرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وقال مصدر رسمي لبناني إن لوشوفالييه بحث مع الحريري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث مع وزير الخارجية شامل للأوضاع المحلية والاقليمية وتطبيق بنود مؤتمر "سيدر" وإقرار الموازنة.

كما تم بحث مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية والوضع في المنطقة والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الاميركية".

يذكر أن مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني كان قد انعقد في 6 أبريل من العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.