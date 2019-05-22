الاشتراكي الألماني يحذر من التشهير بالمسلمين بسبب ندوة لكاتب معاد للإسلام

إرفورت(ألمانيا) - (د ب أ):

نأى فولفجانج تيفنزيه، رئيس فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية تورينجن الألمانية، بنفسه عن التداعيات المترتبة على ندوة لتقديم عمل للكاتب المعادي للإسلام وعضو الحزب، تيلو زاراتسين.

وعلى هامش الندوة التي عُقِدَتْ بمدينة إرفورت عاصمة الولاية اليوم الأربعاء، دعا تيفنزيه إلى إعادة النظر في النتائج المترتبة على نصوص زاراتسين.

وقبل بدء الندوة، قال تيفنزيه :" يقلقني ما يمكن أن يتبع ذلك وهو أن نضع أناسا في تصنيف وحدهم بسبب عرقهم أو لون بشرتهم أو دينهم"، وأضاف أن الخطوة التالية هي التشهير بهؤلاء الناس.

ووصل زاراتسين إلى ارفورت بناء على دعوة من اوسكار هلمريش، عضو برلمان تورينجن عن الحزب الاشتراكي والعضو السابق في حزب "البديل من أجل ألمانيا" لتقديم كتابه " الاستيلاء العدواني".

وقال زاراتسين الذي كان يشغل منصب وزير المالية في ولاية برلين:" عندما يتحدث المرء عن حقائق غير مرغوبة، فإنه لا يهمش أحدا".

ووصل عدد حضور الندوة إلى نحو 550 شخصا.

ووجه تيفنزيه حديثه أيضا إلى الحضور ورافق ذلك صيحات استهجان ومقاطعة.

وكانت الندوة أثارت غضبا منذ شهور داخل أروقة الحزب الاشتراكي في تورينجن، مما دعا إحدى روابط الحزب في فيمار إلى اقتراح خروج هلمريشمن الحزب.

وقال تيفنزيه أمام الحضور إنه لا توجد دوامة صمت " وأعتقد أنه من النافع للغاية أن يتمكن كل شخص من التعبير عن رأيه".

وكان تيفنزيه أعلن في وقت سابق رفضه لاستبعاد هلمريش من الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في تورينجن، والمؤلف من حزب اليسار والحزب الاشتراكي والخضر، يملك الأغلبية في برلمان الولاية بفارق صوت واحد فقط.

ويقوم الحزب الاشتراكي حاليا بمحاولة ثالثة لإخراج زاراتسين من الحزب.