شخصيات مسلمة في بريطانيا تطالب الحكومات ووسائل الإعلام بمواجهة الخوف من الإسلام

لندن - (د ب أ):

ناشد أكثر من 350 من الأئمة، والعلماء، و غيرهم من قادة المسلمين الحكومات الغربية ووسائل الإعلام ببذل المزيد لمواجهة الخوف من الإسلام ،في أعقاب الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية وأسفر عن مقتل 50 شخصا.

وطالبت هذه الشخصيات في مقال نُشر بصحيفة جارديان اليوم الثلاثاء باتخاذ إجراء ضد " الخوف الممنهج والمؤسساتي من الإسلام " الذي بدا واضحا في الهجوم الذي نفذه مسلح بمفرده الجمعة الماضية، مما يبدو أنه وقع بدافع العنصرية والايدولوجية المتطرفة.

وقالت المجموعة، التي ينحدر أفرادها من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وجنوب أفريقيا والعراق والأردن" هذه المذبحة وقعت بدافع كره الإسلام والمسلمين".

وأضافوا" مذبحة المسلمين لم تبدأ فقط بالرصاص الذي أطلقه المهاجم".

أوضح البيان" ولكنها بدأت منذ عقود: من خلال التقارير الإعلامية المعادية للإسلام والساسة الذين يكرهون المسلمين والتعصب الإعلامي الاجتماعي ."

وحذرت المجموعة من أن تصاعد العنصرية ورهاب الأجانب" له عواقب وخيمة تعد أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المتحضر في الوقت الحاضر".