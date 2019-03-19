كوريا الجنوبية تدرس التعاون مع جارتها الشمالية في استضافة مونديال السيدات

سيول - (د ب أ):

أبدى الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اهتمامه بالتقدم بملف مشترك مع كوريا الشمالية لاستضافة كأس العالم للسيدات عام 2023.

وشهدت الفترة الأخيرة تقارب بين الكوريتين في المجال الرياضي وهو ما ظهر جليا خلال أولمبياد بيونج تشانج الشتوي العام الماضي.

وشاركت الكوريتان بوفد موحد في حفل افتتاح اولمبياد بيونج تشانج، كما شاركتا بفريق واحد في منافسات هوكي الجليد للسيدات خلال الدورة ذاتها.

وتلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسعة طلبات لاستضافة مونديال 2023 لسيدات في رقم غير مسبوق.

ومن بين الدول التي تقدمت بطلب للفيفا للاستضافة البطولة، الأرجنتين واستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا ونيوزلندا وجنوب افريقيا.