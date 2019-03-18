تركيا: احتجاز 456 مهاجر غير شرعي في جميع أنحاء البلاد

أنقرة (د ب أ)

قالت مصادر أمنية تركية، إنه تم احتجاز ما مجموعه 456 مهاجر غير شرعي في جميع أنحاء البلاد الإثنين.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، في ولاية أدرنة غربي تركيا والمتاخمة لليونان وبلغاريا ، احتجزت قوات الأمن 192 مهاجراً كانوا يحاولون العبور إلى بلد آخر،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وقالت المصادر ان المهاجرين أفغان وجزائريون ومغاربة وفلسطينيون وسوريون وبنجلاديشون وباكستانيون.

وفي ولاية إزمير غربي تركيا، قام خفر السواحل باحتجاز 101 مهاجر غير شرعي في قاربين كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان، والمتحجزون فلسطينيون وسوريون وأفغان وعراقيون.

وفي ولاية وان شرقي تركيا ، اعتقلت قوات الدرك 163 مهاجرا غير شرعي ، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدرك الإقليمي.

وتعد تركيا الطريق الرئيسي للاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا ، خاصة منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.

تم احتجاز حوالي 268الف مهاجر غير شرعي في تركيا في عام 2018 ، وفقًا لوزارة الداخلية.

وكان معظم المهاجرين من الأفغان والباكستانيين والسوريين والعراقيين.