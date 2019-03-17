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إطلاق نار جديد قرب مستوطنة "بركان" شمال الضفة الغربية

12:10 م الأحد 17 مارس 2019
إطلاق نار جديد قرب مستوطنة "بركان" شمال الضفة الغربية

أرشيفية

رام الله - أ ش أ

أوردت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الأحد، أنباء عن إطلاق نار جديد سمع قرب مستوطنة "بركان" الصناعية في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، في أعقاب عملية مزدوجة نفذت قرب مستوطنة "أرئيل"، وانسحاب المنفذ.

ووفقا لـ"القناة 20" العبرية، قالت إن إطلاق نار جديد وقع قرب منطقة "بركان" الصناعية، وقد يكون تبادل لإطلاق نار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنفذ هجوم مستوطنة "أرئيل".

وشدد الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاته الأمنية في مدينة سلفيت، عقب مقتل جنديين إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية طعن وإطلاق نار وقعت قرب "آرائيل".

وأغلقت قوات الاحتلال مفرق كفل حارس وعدة شوارع شمال سلفيت، وعززت من تواجدها العسكري في محيط المنطقة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل العملية المزدوجة، موضحة أن المنفذ طعن جنديا، ثم استولى على سلاحه وأطلق النار على الجنود الآخرين، ثم استقل سيارة الجنود، قبل أن يتوجه إلى تقاطع مستوطنة "جيتي أفيخاي"، ليتوقف عند محطة الركاب، ويبدأ بإطلاق النار ويصيب عددا من المستوطنين وجنود الاحتلال في المكان، ثم انسحب مجددا بسلام من المكان، لينطلق في المركبة مجددا وللمرة الثالثة وصولا إلى مفترق مستوطنة "بركان" حيث نفذ عملية إطلاق نار ثالثة في المكان.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ بمطاردة المنفذ بعد تنفيذه عملية إطلاق النار الثالثة، مؤكدا أنه تمكن من الانسحاب من المكان أيضا.

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الضفة الغربية رام الله جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار

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