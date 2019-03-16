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    "وفا": حماس تختطف مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منزله

    09:51 م السبت 16 مارس 2019
    "وفا": حماس تختطف مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منزله

    حركة حماس - أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    اختطفت حركة حماس مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المحافظات الجنوبية، رأفت القدرة من منزله في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

    وبحسب الوكالة، فإن "حماس" اختطفت صباح اليوم، الصحفي في صوت فلسطين معين فرج الله من دير البلح.

    وأضافت الوكالة، تمنع حركة حماس طواقم الهيئة العامة للتلفزيون في قطاع غزة، من القيام بواجبها الصحفي لنقل معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، كما تعرض مقر الهيئة للتدمير والخراب في الرابع من شهر ديسمبر الماضي على أيدي "حماس" وأتباعها.

    حركة حماس صوت فلسطين معين فرج الله دير البلح
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