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    بلغاريا تفتح تحقيقًا حول أسباب زيارة منفذ حادث نيوزيلندا إليها قبل أيام

    08:11 م الجمعة 15 مارس 2019
    بلغاريا تفتح تحقيقًا حول أسباب زيارة منفذ حادث نيوزيلندا إليها قبل أيام

    هجوم نيوزيلندا

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت السلطات البلغارية، فتح تحقيقًا حول أسباب زيارة أحد منفذي الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا اليها قبل أيام، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

    واستهدف 4 إرهابيين مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا، قبيل صلاة الجُمعة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 49 شهيدًا وعشرات الجرحى.

    وأدانت حكومات العالم العربي والإسلامي والعالمي الهجوم المُسلح، ووصفوه بالشيء المُقزز، مؤكدين على رفضهم للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، ودعت حكومات العالم نيوزيلندا إلى معاقبة منفذي الهجوم بقسوة.

    وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجد النور ومسجد لينوود في كرايستشيرش، جنوب البلاد، اليوم الجمعة، كان مُخططًا له بشكل جيد.

    وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث "أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا".

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