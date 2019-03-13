الاتحاد الأوروبي: الوقت حان لإطلاق التسوية السياسية في سوريا



بروكسل - (أ ش أ)

اعتبرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موجيريني ، أن الوقت قد حان لإطلاق التسوية السياسية في سوريا، نافية وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري.

وقالت موجيريني في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء في اللقاء الذي أجرته في بروكسل مع المبعوث الأممي للشأن السوري، جير بيدرسن، إن اللحظة ربما أصبحت مناسبة لإعطاء زخم للحل السياسي، لأن الأوضاع على الأرض في سوريا قد تغيرت.

وأشارت إلى أنه "من الممكن تحقيق نصر عسكري في بعض المعارك على الأرض، بل ويمكن حتى الانتصار في الحرب"، لكن ذلك لا يلغي ضرورة إيجاد الحل السياسي في سوريا.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الحرب في البلاد لم تنته بعد ، مشيرة إلى ضرورة "تجنب كارثة إنسانية" في محافظة إدلب حيث كثف الجيش السوري مؤخرا، بدعم من سلاح الجو الروسي، عملياته ضد مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والمجموعات الأخرى المنضوية تحت رايته.

وفي تعليقها على تقارير عن وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي على خلفية استعداد بعض دوله لإعادة النظر في مشاركتها بإعمار سوريا، قالت موجيريني: "موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة موحد تماما"، موضحة أن جميع الدول الأعضاء جددت مؤخرا تأكيد مواقفها حول استحالة مشاركتها في إعمار سوريا قبل بدء العملية السياسية هناك.