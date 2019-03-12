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وزير الخارجية الألماني يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

08:01 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
وزير الخارجية الألماني يصل إلى باكستان في زيارة رسمية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

إسلام آباد - (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن عددًا من كبار المسئولين في وزارة الخارجية الباكستانية كانوا في استقبال ماس لدى وصوله، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري اجتماعات مهمة مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي وعدد من المسئولين البارزين.

وأضافت القناة الباكستانية أنه سيتم أيضًا خلال زيارته مناقشة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين والوضع في أفغانستان.

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