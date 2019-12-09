عريقات: إسرائيل وإدارة ترامب تدمران حل الدولتين المدعوم دوليا

رام الله- (د ب أ):

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الاثنين، إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبر عريقات، في بيان عقب استقباله في الضفة الغربية وفدا أمريكيا من أصول لاتينية، أن ما آلت إليه أوضاع عملية السلام نتيجة لممارسات وقرارات إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التي تهدف فعليًا الى تدمير مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ومرجعيات عملية السلام، والقانون الدولي والشرعية الدولية".

وأشار خصوصا إلى قرار ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومحاولة شرعنة الاستيطان الإسرائيلي، وإسقاط ملف اللاجئين من خلال تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد عريقات أن السلام سوف يتحقق "عندما تلتزم إسرائيل بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي أكدت وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وجوب إلزام الحكومة الاسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في القدس الشرقية.