كينيا: انهيار مبنى من 6 طوابق وإنقاذ 10 من السكان

نيروبي - أ ش أ

أفاد قائد شرطة مقاطعة نيروبي فيليب ندولو، اليوم الجمعة، بانهيار مبنى مكون من 6 طوابق في العاصمة الكينية، مضيفا أن هناك مخاوف من محاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال ندولو -وفقا لما أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية- إنه تم إنقاذ 10 أشخاص من قبل سكان محليين، مضيفا أن أفراد عسكريين وصلوا بالفعل إلى موقع الانهيار للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

يذكر أن انهيار المباني أمر شائع الحدوث في نيروبي حيث هناك ارتفاع كبير في الطلب على المساكن وغالبا ما يقوم مطورو العقارات بتجاوز اللوائح والقوانين.