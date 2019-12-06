هل تبني روسيا قاعدة عسكرية جديدة في سوريا؟

موسكو /الحسكة- (د ب ا):

وصلت قافلة عسكرية روسية كبيرة هي الثالثة من نوعها إلى مطار القامشلي شمال الحسكة السورية تحمل معدات عسكرية وتجهيزات لوجستية لدعم وجود القوات الروسية في المنطقة.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة: "إن قافلة عسكرية ضخمة تتبع للقوات الروسية وصلت إلى مطار مدينة القامشلي الدولي شمالي الحسكة قادمة من محافظة حلب عبر الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب ) المعروف باسم M4 وهي الثالثة من نوعها التي تصل براً الى محافظة الحسكة منذ بداية تطبيق التفاهم بين الدولة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد" بضمانات روسية، مع بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا".

وتقع قاعد القامشلي الجوية أقصى شمال شرقي سوريا، على بعد 5 كم من الحدود السورية- التركية شمال مدينة الحسكة.

وأشار المراسل إلى أنه سبق وصول هذه القافلة، وصول قافلتين في وقت سابق للقوات الروسية، الأولى قدمت من جهة حلب والثانية قدمت من محافظة دير الزور عبر الطريق الدولي (الحسكة - دير الزور) برفقة قوات من الأمن السوري بالتنسيق مع قوات "قسد".

ورجح المراسل أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا وبعد وصول هذه التعزيزات العسكرية إلى مطار القامشلي قد تعلن خلال الأيام المقبلة عن إقامة قاعدة عسكرية روسية في شمال شرق سوريا.

وتنتشر قوات روسية في سوريا منذ سبتمبر عام 2015 لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة.