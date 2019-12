3 مصابين في قاعدة بيرل هاربر وانتحار منفذ الهجوم (فيديو)

كتب - محمد طه:

ذكرت موقع "هاواي نيوز ناو" الأمريكي أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة.

ونقل الموقع الأمريكي عن شهود عيان أن اثنين من ضحايا الهجوم إصابتهما خطيرة، وأن المسلح الذي هاجم القاعدة انتحر بإطلاق النار على نفسه. كما نقل الموقع عن متحدث باسم القاعدة أن الموقف الآن تحت السيطرة، في وقت أعلن الحساب الرسمي للقاعدة على تويتر، إعادة فتحها.

وأُغلقت القاعدة الأمريكية، التي تضم القوات الجوية والبحرية الأمريكية، في أعقاب الهجوم الذي بدأ حوالي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي (الخميس)، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة "نيويورك تايمز".

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر من العام 1941، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

تقع قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55 ألفًا من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وقد جرى إنشاؤها بإعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر 2010.

