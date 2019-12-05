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إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية

03:46 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية

سفن البحرية الأمريكية في بيرل هاربر

مصراوي:

أغلقت قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي الأمريكية، اليوم الخميس (الأربعاء بالتوقيت الأمريكي)، بعد أنباء عن إطلاق نار، لم يتضح بعد إن كان أسفر عن سقوط مصابين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في خبر عاجل.

أوضحت الصحيفة الأمريكية أن الأنباءً وردت عن إطلاق النار على قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة، في حوالي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وقالت إن امرأة أجابت على الهاتف في القاعدة بأن القاعدة حاليًا في وضع الإغلاق، مشيرةً إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحادث.

وتستضيف القاعدة، الواقعة على الشاطئ الجنوبي لأواهو ، كلاً من القوات الجوية والبحرية الأمريكية.

تأتي حادثة اليوم قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.

إطلاق نار قاعدة عسكرية بيرل هاربر الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الياباني

الخبر التالى:

مصاب واحد إلى الآن في الهجوم على قاعدة بيرل هاربر العسكرية
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