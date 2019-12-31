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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي بالعراق

07:21 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي بالعراق

الاتحاد الأوروبي

بلجيكا - (أ ش أ)

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، هجومًا استهدف، قبل أيام، قوات التحالف الدولي في العراق، مُعربًا عن بالغ قلقه إزاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر، إن "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي بالعراق، ونود أن نعرب عن تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة العراقية والولايات المتحدة".

وكان التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، أعلن - قبل أربعة أيام - مقتل أمريكي وإصابة عسكريين في هجوم صاروخي، استهدف قاعدة عسكرية في كركوك بشمال العراق.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدًا أن السلطات العراقية من واجبها حماية البعثات الدبلوماسية.

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح اليوم، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

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