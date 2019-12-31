20 مُصاباً إثر إطلاق النار من السفارة الأمريكية في بغداد

القاهرة- (وكالات):

أعلن الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أكثر من عشرين، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الحشد، في بيان له، إن "حصيلة جرحى المشيعين لجثامين شهداء الحشد إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأمريكية ارتفع إلى أكثر من ٢٠ مصابا"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

هاجم محتجون عراقيون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدف الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، واحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

وارتدى المحتجون الزي الرسمي لقوات الحشد الشعبي المؤلفة من فصائل موالية لايران من أبرزها كتائب حزب الله، وباتت تشكل جزءا من القوات الأمنية.

وبين المحتجين نساء يلوحن بأعلام عراقية واخرى للحشد الشعبي.

وحمل محتجون لافتات كتب على إحداها "البرلمان يجب أخراج القوات الأمريكية والإ سيتم طردهم" فيما كتب على أخرى "أغلقوا السفارة الأمريكية في بغداد" و"إلى أمريكا .. سنرد بقوة".

كما كتب المتحتجون على جدار السفارة الخارجي عبارات بينها "سيكون الرد بحجم عقائدنا" و "كنا وما زلنا مقاومة" و "كلا كلا أمريكا .. كلا كلا إسرائيل" وأخرى "نعم نعم للحشد".

كما علقوا أعلام عدد من فصائل الحشد الشعبي على الجدار الخارجي للسفارة، وفقا لمراسل فرانس برس.

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة غضب في العراق ضد الولايات المتحدة أثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية ليل الاحد ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق واسفرت عن مقتل 25 شخصا، ردا على مقتل أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أمريكيون.