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واشنطن تدرس فرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية

05:12 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
واشنطن تدرس فرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية

الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي

واشنطن- (د ب أ):

تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على منتجات أوروبية، ضمن الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين واشنطن وبروكسل حول دعم الشركات المصنعة للطائرات.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "بدأت الولايات المتحدة عملية لتقييم زيادة معدلات الرسوم وإخضاع منتجات إضافية للاتحاد الأوروبي لرسوم".

جاء إعلان المكتب بعد أن كشفت منظمة التجارة العالمية عن أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ "خطوات مناسبة لإزالة الآثار السلبية لمساعدته لشركة "إيرباص".

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق أن الدعم الأوروبي لإيرباص غير قانوني، وسمحت حينها للولايات المتحدة بالرد برسوم على واردات أوروبية لتكون قادرة على تعويض خسائر تقدر بـ7.5 مليار دولار.

كما حكمت المنظمة العالمية لصالح أوروبا في قضية موازية ضد شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، منافسة إيرباص ، لكن بروكسل لم تُمنح بعد الحق في تطبيق التعريفات الخاصة بها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا عن رغبته في تفادي الرسوم.

وحتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 10% على الطائرات القادمة من التكتل، بالإضافة إلى رسوم نسبتها 25% على النبيذ والويسكي والجبن والزيتون من عدة دول.​

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