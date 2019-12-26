إذاعة اليابان: أعلنا "بالخطأ" سقوط صاروخ من كوريا الشمالية قرابة سواحلنا

قالت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا في المياه الإقليمية قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

لكن الإذاعة عادت وأعلنت بعد دقائق أن الإعلان جاء عن طريق الخطأ.

كانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تحدثت قبل أسابيع عن "هدية الكريسماس" التي سوف يتلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حال استمر في تصريحاته وسياسته العدائية ضد بيونج يانج.

وصرح ترامب أمس الأربعاء من منتجع بالم بيتش في ولاية فلوريدا، قائلا "حسناً، سنكتشف ماذا ستكون المفاجأة، وسنتعامل معها بطريقة ناجحة جداً".

وأضاف "دعونا نرى ما سيحدث. الجميع لديهم مفاجآت لي، لكن دعونا نرى.. سأتعامل معهم كما ينبغي".

التقى الرئيس الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مرتين من قبل، كانت القمة الأولى في سنغافورة عام 2018 وأعلنا خلالها عن اتفاق بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ثم جاء اللقاء الثاني في هانوي عاصمة فيتنام خلال فبراير من العام الجاري، ولكن الأخيرة لم تسفر عن جديد وشهدت المحادثات جمودا لتعود كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية.